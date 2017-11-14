大聯盟總經理會議 搶標大谷、史坦頓

馬林魚兜售史坦頓。（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟總經理會議昨天在佛州奧蘭多開幕，馬林魚隊「怪力男」史坦頓的交易案、超級經紀人波拉斯如何施展手腕和接手馬林魚隊的基特首度與會，將是今年的三大焦點。

為了兜售史坦頓，馬林魚隊總經理希爾（右）將是會議中最忙碌的人。左為已成為自由球員的一朗。（資料照，法新社）

球員交易案一向是總經理會議的重頭戲，過去幾年都有重大交易案在總經理會議一結束就宣布，甚至會議進行中就達成交易，而今年最受矚目的交易案非史坦頓莫屬。

基特第一次與會

由於史坦頓擁有完全不得交易條款，也就是任何球隊想要交易都必須得到史坦頓本人同意，馬林魚隊總經理希爾（右圖右，資料照）將是會議中最忙碌的人，除了和買家交換意見，也必須和史坦頓保持密切聯繫。

除了交易案之外，像達比修有等自由球員，以及將申請入札制度轉戰大聯盟的大谷翔平，也是總經理會議的重要議題，代表這些球員的經紀人也不能缺席總經理會議，其中波拉斯更是有得忙。

波拉斯旗下多名大牌球星成為自由球員。（資料照，美聯社）

波拉斯旗下眾星雲集，今年取得自由球員的大咖包括響尾蛇隊J.D馬丁尼茲、小熊隊阿里耶塔、皇家隊哈斯默、摩司塔卡斯和洛磯隊霍蘭等5人，皇家隊已表明將全力留下哈斯默和摩司塔卡斯，不過，小市場球隊皇家要過波拉斯這一關恐怕不容易。

波拉斯運籌帷幄

除了總經理會議，本週也將進行球團老闆會議，今年沒有急迫的議題需要討論，前洋基隊長基特首度參與會議成為唯一焦點，目前還不清楚基特是否計畫在媒體面前發表談話，不過，媒體也很好奇基特如何去回答一些他球員時代通常會避而不談的問題。

自由充電站：總經理面對面 直接討論交易

大聯盟總經理會議（GM Meetings）是每年球季結束後第一個重要行事曆，主要與會人員和將在下個月舉行的冬季會議一樣是30支球隊的總經理，相對而言，總經理會議規模比較小，也有一點冬季會議會前會的味道。

總經理會議將球隊的最高營運主管聚集在同一個地方，討論球場內外各種議題，例如交易截止日期或國際球員簽約的規範，但更實際的是藉由各隊總經理面對面，直接討論球員交易案，許多經紀人也藉此機會推銷旗下的自由球員。