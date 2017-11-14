台灣隊一勝難「球」…韓砲也熄火

3場亞冠賽熱身賽，王柏融12支1、另吞5K，表現低迷。是否跟用球改變有關？仍待觀察。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年亞冠賽比賽用球廠牌型號和日本職棒同為MIZUNO 200，台灣選手反映不習慣，南韓球員也表示還在適應，熱身賽韓砲普遍熄火。

亞冠賽台灣隊熱身賽成績

南韓捕手：球滑不利接捕

南韓主戰投手林起映就說，球的表面較滑、縫線較粗，要投縱向變化球不易使力，控球和球路尾勁受影響；捕手韓承澤和張勝賢都表示，球滑不利接捕，也不太好抓球。台灣投手則反映日職用球又大又黏，需要時間適應。

中職熱身賽場均2分

南韓不到4分

不僅投手不習慣，日職用球也考驗台韓打者。近期南韓進行3場熱身賽，2場對耐克森英雄、1場對警察廳，場均得不到4分，僅4支長打、沒有全壘打，和季賽砲聲隆隆差很大；日、韓職用球檢測方式一致，近幾年日職規定球的反發係數（同中職恢復係數）需在0.4134左右，今年韓職係數則是0.4292，意即韓職用球彈性較好。韓職用球為Skyline品牌。

「大王」低迷 跟球有關？

台灣與羅德打3場熱身賽，場均只得2分，團隊打擊率2成20，僅3支長打，全壘打掛零，和南韓狀況類似，「大王」王柏融12支1、另吞5K。台韓團隊打擊低迷，是否跟用球改變有關？等亞冠賽正式登場就可見真章。

球的恢復係數足以左右投打數據，這兩年中職已做「最佳詮釋」。去年華櫻990係數0.576，一整季爆量603轟、打擊率3成08、防禦率5.95皆為史上新高，球迷戲稱「彈力球」，爭議延燒一整季。

今年中職用球依然採華櫻990，不過係數調降至0.560，彈性降低，本季累積494轟，較去年減產超過百轟，打擊率2成88、防禦率4.96，彈力球風波暫落幕。

不只中職，今年大聯盟用球也引發爭議，單季狂敲6105轟為史上新高，外界質疑偷換球，但大聯盟官方澄清球不變，恢復係數為0.555；研究數據顯示，在相同條件下擊球，係數0.576和0.555相較，飛行距離多10公尺左右，顯見去年華櫻990有多麼「彈」。

中職今年用球比去年「不彈」

中職用球恢復係數合格範圍仍為0.540-0.580，據了解，聯盟已決議未來用球係數不得超過0.550-0.570，等於縮小一半，去年0.576「彈力球」將成絕響。

國際賽短兵相接，不像漫長季賽可邊打邊適應，一顆比賽用球的差異是否影響正常發揮，如何儘早適應，將考驗台韓這群身經百戰職棒球員的應變能力。