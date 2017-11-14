「忘了前痛」首戰還是陳冠宇扛

台灣17日首戰南韓，預計先發投手為旅日左投陳冠宇。 （資料照，記者陳志曲攝）

今赴日備戰 洪總信心喊話

〔記者徐正揚／台北報導〕中職聯隊今中午啟程飛往日本，參加2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽，總教練洪一中表示，已向全隊信心喊話，忘記對羅德3場表現不佳的熱身賽，17日首戰南韓的先發投手應該還是陳冠宇。

中職聯隊在亞冠賽熱身賽3戰皆墨，共失21分，有14分出自先發投手。洪總指出，這3場的表現確實不好，但本來就有心理準備，目前最擔心的還是先發投手，但定位不會改變，「原本先發的就是先發，中繼的就是中繼。」他說。

洪總表示，由於3場熱身賽的先發投手都沒撐滿5局，亞冠賽的先發投手安排必須再討論，首戰南韓應該還是派陳冠宇，後兩場會派誰先發，則要看第1場的結果而定，「羅德是一軍陣容，日本投手本來就很強，這3場只是提早讓大家知道對方的實力。」他說。

至於打線，洪總不諱言，最意外的是王柏融陷入低潮，其他人的發揮也不是很好，但他認為，王柏融仍是很好的打者，會鼓勵他不要因為幾場打不好就覺得沮喪。他也向全隊信心喊話：「把這3場熱身賽忘記，不要想那麼多，勇敢一點，往正面去思考。」

中職聯隊昨晚在飯店聽取情蒐小組的報告，今飛抵日本後到17日開賽前，還有3天可以練球，但每天只能練2小時。洪總表示，已經沒有什麼時間，就讓大家輕鬆練習，聯隊的名單確定不會換人。