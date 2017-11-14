綠衫軍12連勝 嫩教頭居首功

塞爾提克哈佛德灌籃得分，喜迎12連勝。（美聯社）

暌違8年 隊史第8長

塞爾提克暫居聯盟老大，41歲總教練史帝文斯成為年度總教練大熱門。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕傷兵不斷出現，加上沒有厄文領軍的塞爾提克如何贏球？綠衫軍昨靠著5人得分上雙，加上暴龍德羅森讀秒階段兩度投籃未進，以95：94收下隊史第8長、相隔8年之久的12連勝，戰績12勝2敗更是聯盟最佳。

塞爾提克射手海沃德開幕戰因腳踝骨折報銷，哈佛德日前腦震盪缺席2場，J.布朗、塔圖姆都有傷在身，最慘的是厄文前役被隊友貝恩斯打中臉，造成臉部骨折，一連串傷兵出現，依舊難以撼動綠衫軍。

厄文、海沃德缺陣

缺少厄文，塞爾提克眾將把團隊進攻發揮得淋漓盡致，傷癒歸隊的哈佛德9投8中攻下21分，J.布朗挹注18分，後衛史馬特補上厄文的空缺，拿到14分、9助攻，塔圖姆13分、羅齊爾16分。

場均失94分冠聯盟

塞爾提克上回12連勝是在2009年2月，陣中有「GAP」賈特特、R.艾倫、皮爾斯等超級球星坐鎮；本季陣容星度不比當年，好成績全靠堅強團隊防守，目前場均僅失94分也是聯盟最佳，頭號功臣是41歲總教練史帝文斯。

史帝文斯2013年接下準備重建的綠衫軍兵符，他原本只是個年輕的大學隊總教練，不過，他每季逐一建構理想隊形，並灌輸球員須扎實基本功及強悍防守思維，讓綠衫軍搖身成為聯盟強隊。

史帝文斯僅上任首季無法率隊晉級季後賽，上季更勇奪東部例行賽冠軍；如今，綠衫軍靠著這波12連勝暫居聯盟老大，史帝文斯也成為年度總教練大熱門，他表示，「我沒有和球員談論過連勝，我只在乎他們在場上的表現，我也對他們的表現感到驕傲。」