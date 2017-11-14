活塞、金塊崛起 擠身前3強

活塞小前鋒T.哈里斯（右）場均20.1分，創生涯新高。（美聯社）

NBA第4週賽事結束，東部活塞昨以112：103氣走熱火，取得5連勝及本季第10勝，戰績10勝3敗與衛冕軍勇士平分秋色；西部金塊取得3連勝，近6場僅輸1戰，以8勝5敗居西部第3，是近來令人驚豔的兩支隊伍。

金塊大前鋒P.米爾塞普活化攻守兩端。（資料照，美聯社）

活塞攻、防效率都提升

活塞這波5連勝對手為公鹿、國王、溜馬、老鷹與熱火，都稱不上聯盟強權，不過，他們在10月曾扳倒勇士，證明本季來勢洶洶。

活塞能躍居東部戰績前二的關鍵在於進攻效率，他們上季每100回合進攻得分僅103.3分，在聯盟排第25位，本季增加至107.4分，排名躍升至第6，且原本屬於中段班的防守效率在本季也提升不少。

活塞小前鋒T.哈里斯本季場均進帳20.1分、三分球命中率50.6%皆為生涯新高，從塞爾提克加盟的布萊德利外線有一定火候，搭配禁區有聯盟現今籃板王卓蒙德坐鎮，內外夾擊讓對手頭疼不已。主帥大范甘迪表示，「對於球員表現很滿意，而我們也一直都在戰鬥。」

金塊7人輪替各司其職

金塊這回異軍突起，在西部排名僅遜於火箭、勇士等傳統強隊。這支隊伍上季重攻輕守，場均得分111.7僅輸勇士、火箭，但失分卻在聯盟倒數，最終僅排西部第9，無緣季後賽；本季得分、失分都屬於聯盟中段班，反而繳出佳績。

此外，今夏補進老經驗的大前鋒P.米爾塞普，搭配中鋒約基奇、穆雷、G.哈里斯及W.錢德勒不僅確定先發陣容，並讓穆迪耶改打替補配上原本的板凳暴徒巴頓，這組7人輪替陣容至今的整體表現，在西部各隊中也相當有競爭力。（記者林岳甫）