海碩盃美麗戰爭開打 俄女「衣」戰成功

徐竫雯的黑色連身露背褲裝很吸睛。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕邁入第11年的台北海碩網球公開賽，昨「選手之夜」群芳爭美，3年前單打封后的俄羅斯女將蒂雅琴科，不但二連勝殺進會內賽，更以一襲土耳其藍的連身短裙驚艷全場，榮膺「最佳服裝獎」、獲iPhone 8手機。

海碩盃的「選手之夜」，來自俄羅斯的蒂雅琴科，獲得「最佳服裝獎」。（記者陳志曲攝）

「第三次參加海碩盃終於拿獎，有點驚訝！」180公分的蒂雅琴科大秀犯規美腿，她表示，洋裝不能挑太長，最好帶點少女風格，特地搭配藍綠色項鍊及耳環，增添個人特色。

蒂雅琴科獲最佳服裝獎

蒂雅琴科世界排名雖因膝傷滑落至百大外，但她從會外賽殺入，展現東山再起氣勢，對本週比賽也充滿期待：「目標是多贏幾場，把失去的積分搶回來。」

21歲的徐竫雯難得穿著尺度大開的黑色連身露背褲裝，令老將詹謹瑋等同胞頻呼：「好胸啊！」

徐竫雯露背裝吸睛

自嘲是「花蓮林志玲」的徐竫雯回應，本來只想套牛仔褲，但閨密李亞軒堅持借她去年聯邦盃添購的戰利品，加上金色項鍊，沒想到效果出奇好，「如果回響熱烈，明年保證更大突破！」沒男友的她還笑說：「感謝大家關心，目前『言承旭』還沒找到。」

海碩盃今年陣容堅強，高顏值的實力派美女對抗，正是最佳賣點。世界排名最佳曾達第7的瑞士好手班希琪，週日才在華欣力退謝淑薇封后，馬不停蹄趕來台灣，以優雅高貴的黑色禮服亮相；至於熱愛寶島美食的「香港一姊」張玲，則以香肩微露的東方風情裝扮現身，不讓歐美辣妹專美於前。