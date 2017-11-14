2017 台北世大運

對手「屁股戰術」費爸照贏

2017/11/14 06:00
美國網球選手索克的「抬臀奇襲」，嚇到費德爾。（取自網路）美國網球選手索克的「抬臀奇襲」，嚇到費德爾。（取自網路）

面對美國後輩索克的「屁股戰術」，36歲的費德爾雖稍受驚嚇，2017ATP年終總決賽仍挾6：4、7：6（7：4）開胡，在倫敦笑納本季個人第50勝。索克甫於巴黎名人賽封王，頭一遭搶搭年終賽末班車，只不過強碰史上最多19冠的大滿貫傳奇天王，年僅25歲的他開賽2：4落後時，第7局大膽啟動「抬臀奇襲」，由於回切短球太軟，費爸上網搶攻，眼看必死球就要丟分，索克突然轉身翹起屁股，瑞士老將被分神影響，意外掛網失誤。死裡逃生的索克，還得意洋洋拍拍美臀，氣得瑞士老將無奈說：「屁股真的很大，或許我該瞄準那裡，這目標可比我想打的路線好多了。」（記者梁偉銘）

相關關鍵字： 費德爾 索克

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