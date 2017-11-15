威力盃少棒賽 20隊參賽創新高

第5屆台彩威力盃少棒賽將於12月7日起開打，由台彩總經理黃志宜（右5）、體育署副署長王水文（右6）和球星周思齊（右7）等人揮棒宣示啟動。（記者張嘉明攝）

〔記者吳清正／台北報導〕第5屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月7日在花蓮開打，目前已有20隊報名，創下新高，冠軍可獲得100萬元獎金。

冠軍可獲百萬獎金

台彩威力盃源自2012年12月6日威力彩高達18.16億元的頭獎由3位幸運得主獲得，每人各得6.05億元，其中一位出身花蓮的得主拿出1.2億元，以公益信託方式委託中信慈善基金會、花蓮縣政府開辦少棒賽，以縣市為單位參賽，去年19隊、今年20隊屢創新高，今年主題為「威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想」，要讓小球員享受打球的樂趣。

來自花蓮的中信兄弟周思齊連續5年參與台彩威力盃，他表示，這個比賽讓各界更關注基層棒運，尤其是家鄉花蓮的棒運發展，很榮幸有機會參與，除了比賽之外，威力盃也格外注重小球員的教育，希望和大家一起繼續努力。

花蓮縣政府表示，花蓮小球員有出色的棒球天賦，但往往因經濟環境不佳，無法專心打球，感謝為善不欲人知的捐助者，讓這個有意義的比賽可持續舉辦，花蓮的孩子不必舟車勞頓，就能和各縣市菁英切磋球技，也讓外縣市小球員有機會認識花蓮的好山、好水、好人情。

台彩威力盃除了冠軍獎金高達100萬元，2至4名獎金分別為50萬元、20萬元和10萬元，5至8名各為5萬元。為了讓選手安心參賽，主辦單位提供選手村，並贈送球員個人裝備，離島縣市更提供10萬元交通補助，比賽期間提供午餐和接駁車服務。