澳聯明開打 張泰山球員終點站？

張泰山（取自張泰山臉書粉絲團）

〔記者徐正揚／綜合報導〕澳洲棒球聯盟（ABL）2017-18年球季明天展開，本季共有5位台灣球員，創下該聯盟史上新高，根據當地媒體報導，張泰山首度鬆口，這個球季可能是他球員生涯的終點。

邱品睿抵達澳洲，加入布里斯本俠盜。（中信兄弟提供）

張泰山是中職多項紀錄保持人，他接受《廣告人報》採訪時表示，已打了25年，很多人問他為何沒在中職退休，這有可能是他最後1年當球員，「我快要41歲，我想做個典範，告訴大家這個年紀還是很能打的。」

張泰山不諱言，沒有20年前那麼有力量，將更倚賴經驗，他也很想傳達他的經驗給需要的人，尤其是年輕球員，「我喜歡教球，棒球是最棒的國際語言，不需要說太多就能交流。」

張泰山抵澳後在熱身賽出賽2場，對南澳U18、南澳聯盟明星隊共擊出5安，讓阿德萊德鯊魚總教練亞當森印象深刻，「我們都知道他很有經驗，他的生涯成績絕非虛名，從進攻面來看，他對我們很有價值，他不僅能在場上提供幫助，對棒球的態度也令人尊敬。」

張泰山赴澳前重拾手套加強練習三壘守備，亞當森卻打算讓他擔任指定打擊，「雖然語言上有隔閡，但他的打擊技巧、準備比賽等方式，還是值得年輕球員學習。」

本季除了張泰山外，還有林智勝、邱品睿（俠盜）、蔣智賢、張進德（藍襪）4位台灣球員。

ABL有墨爾本王牌、伯斯熱火、布里斯本俠盜、阿德萊德鯊魚、坎培拉騎兵、雪梨藍襪6隊，球季於每年11月到隔年1月進行，每週自週四至週日分3地打4連戰，球員多採週薪制，許多球員在非賽事期間還有其他工作。