吳經國質疑舊民意 我奧會改選應延期

國際奧會執行委員吳經國提出中華奧會委員改選爭議情事，體育署將行文中華奧會暫緩本月25日選舉。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對國際奧會執行委員吳經國提出中華奧會第12屆委員改選爭議情事，體育署決定行文中華奧會，暫緩本月25日執委與正副主席選舉，並請該會徵詢國際奧會（IOC）意見，了解延後改選有無違反奧林匹克憲章。

中華奧會10月28日以國際奧會規定為由，趕在今年底委員4年任期屆滿前完成選舉，11月25日進行主席改選。不過，吳經國自瑞士趕回，週一拜會體育署長林德福，說明國際奧會相關規定，建議要求中華奧會延後改選，以避免明年改選的各單項協會理事長喪失權益。

吳經國昨晚說：「我們應該保持公平、公正、合法的程序，不要讓新的理事長失去該有的權利。不要趕、做到合法，更不用擔心國際奧會不諒解。」

吳︰延後3個月不是問題

也是中華奧會執委的吳經國解釋，各單項協會理事長是中華奧會當然委員，在「國體法」要求各協會明年2月完成改選前提下，新任理事長反而將失去選舉中華奧會執委與主席的權利，「這並不適當，國際奧會相關規定是有彈性的，只要中華奧會去函說明國體法相關規定，改選要延後3個月不是問題。」

林德福與吳經國會談後，表態將持續與中華奧會溝通，也認為目前進行的改選應該停下來，延到明年2月底新的協會理事長產生再來做不遲，否則資格認定在向中央主管機關登記時也會有問題。