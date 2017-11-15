落後23分逆襲 大帝氣走尼克

尼克中鋒坎特（左）幫小老弟助陣，與騎士詹姆斯（右）發生口角。（歐新社）

騎士單節狂轟43分

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士昨在客場一度落後23分，靠著「大帝」詹姆斯末節穿針引線、射手柯佛百步穿楊，單節狂轟43分，以104：101逆轉尼克，取得本季第2次2連勝，勝率也回到5成。

詹姆斯繳出23分、9籃板、12助攻「準大三元」，末節拿到7分、8助攻，其中7次助攻都是送至埋伏在三分線的隊友，最大受益者是柯佛，他末節投進5顆三分球，進帳驚人的19分，稱職扮演「第4節先生」。

騎士在客場打出驚奇逆轉秀，總教練泰倫魯表示：「這場勝利屬於團隊，希望大家能藉由此戰的經驗，走出低潮。」

尼克菜鳥槓上大帝

尼克此戰會卯起來打騎士，無疑是想替陣中法國18歲小將尼利基納出氣，因為日前詹姆斯對上小牛一戰，竟在賽後表示，不懂尼克為何會跳過小牛菜鳥D.史密斯不選，反而相中尼利基納。

尼利基納被前輩看衰，也拿出初生之犢不畏虎氣勢，首節就與詹姆斯爆發激烈推擠，連老大哥中鋒坎特都來幫小老弟助陣，還與詹姆斯各自吞下一次技術犯規。

坎特嗆聲吞技術犯規

尼克打了3節好球，卻在第4節擋不住騎士凶猛反撲，黯然在主場吞敗，坎特依舊不甘示弱地表示：「即使被逆轉，全隊都很認真比賽，更不管你稱自己是國王、皇后，還是公主。」

詹姆斯則幽默回應：「我就是國王，我老婆是皇后，而我女兒是公主，所以我們3個都有。」