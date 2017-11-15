CBA首遇周儀翔 陳盈駿飆11分

陳盈駿（右）、胡瓏貿（左）在廣州龍獅並肩作戰。（引爆運動訓練EMPOWER提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國CBA職業籃球聯賽昨展開第8輪賽事，效力廣州龍獅的陳盈駿、胡瓏貿與江蘇同曦的周儀翔首度同場較勁，陳盈駿投進3顆三分球貢獻11分，胡瓏貿進帳本季新高8分，而周儀翔僅拿3分，龍獅靠3大外援弗格、漢斯柏洛與桑尼貢獻77分，以115：96大勝同曦。

陳盈駿（中）與周儀翔（右）昨首度在CBA同場較勁。 （引爆運動訓練EMPOWER提供）

3台將同台 周儀翔拿3分

陳盈駿與周儀翔在HBL或近年瓊斯盃都曾同場較勁過，此次是頭一遭在異鄉對決，陳盈駿說：「我覺得很開心，畢竟這是首次用職業球員身分跟周儀翔對決，希望兩人都能有不錯的表現。」

陳盈駿目前8戰都替補上場，場均貢獻10.8分、2.4籃板與2.4助攻，對於替補角色已能適應，他說：「我是第一年當職業球員，經驗上確實不如在CBA打滾多年的前輩，只要教練給我任何角色，我都會接受並趕緊適應。」

對照陳盈駿獲教練團重用，周儀翔8場場均僅3.3分、1.6籃板，他坦言，表現確實不如預期，希望先從防守證明自己。

周儀翔、陳盈駿與胡瓏貿都在台灣男籃世界盃亞洲區資格賽24人培訓名單，CBA預計在17日開始休兵12天，若無意外3人都會投身集訓，期盼再次披上國家隊戰袍。