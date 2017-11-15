台土大戰後防失誤 無緣亞洲盃

陳柏良（中）在下半場執行12碼球破網，扳回一城。（資料照）

陳柏良下半場罰進1球

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣男足昨於亞洲盃資格賽客場出戰土庫曼，上半場後防不力，遭對手連進2球，下半場靠隊長陳柏良執行12碼球破網，扳回一城，但傷停補時兩次角球未能把握，終場1：2吞敗，加上同組巴林3：0擊敗新加坡，我確定無緣明年亞洲盃會內賽。

台灣隊此役攻勢不斷，多次兵臨城下，無奈總缺臨門一腳，反觀土庫曼上半場第22分鐘和40分鐘利用快速反擊，加上台灣隊後防失誤，二度從左翼發動攻勢破門。

下半場台灣加強防守，阻斷土庫曼長傳動線，攻勢明顯比上半場多，第73分鐘，陳柏良單刀突圍，在左翼遭對手包夾，但他巧妙地利用腳後跟傳球，漂亮的送給門前的朱恩樂，可惜未能把握機會，錯失本場最佳的進球機會。

第87分鐘，替補上陣的吳俊青於禁區被撂倒，裁判響哨判定犯規，土庫曼球員激動包圍裁判，地主球迷也響起如雷噓聲，但陳柏良無懼壓力，12碼球順利破網。

陳柏良表示：「不為輸球找藉口，這一敗讓我們看清自己的實力，前役贏巴林後，大家似乎有點忘了自己是誰，雖遭淘汰但不氣餒，檢討後再出發。」

台灣和土庫曼、巴林、新加坡同屬E組，排名前兩名的土、巴獲勝，攜手晉級會內賽。

教練：太晚進入狀況

總教練懷特表示，「土庫曼是一支經驗豐富的球隊，我們太晚進入狀況，下半場才找回節奏，但畢竟技不如人，未來還要再努力。」