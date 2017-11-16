百敗翻身奪外卡 最佳總教練落雙城

雙城隊總教練莫里托帶領球隊從百敗到晉級季後賽。（資料照，法新社）

響尾蛇隊總教練羅夫洛帶兵第一年就獲得最佳總教練殊榮。（資料照，法新社）

莫里托獲殊榮 名人堂第2位

〔記者郭羿婕／綜合報導〕雙城、響尾蛇去年整季連70勝都拿不到，今年卻能以外卡之姿挺進季後賽，2隊主帥莫里托、羅夫洛治軍有方，昨雙雙榮膺美聯、國聯年度最佳總教練。

雙城前一季僅拿59勝103敗，戰績為全大聯盟最慘，且是唯一百敗球隊，但莫里托領軍重振，本季衝上85勝77敗，進步26勝為各隊之最，成為百敗隔年晉級季後賽的史上第1隊。

儘管在美聯外卡戰遭洋基淘汰，雙城仍有個出色球季，莫里托早已獲球團續約3年，也在最佳總教練獎項擊敗尋求連莊的印地安人法蘭柯納、率太空人摘隊史首冠的辛奇。

61歲莫里托從小在明尼蘇達長大，擁有21年大聯盟資歷，最後3季效力雙城，生涯累積3319安，並於2004年入選名人堂，成為史上第2位抱回最佳總教練的名人堂球星，前一人是1989年前金鶯教頭羅賓森。

響尾蛇羅夫洛 菜鳥第8人

羅夫洛則是菜鳥教頭，今年首度執掌兵符，卻能率響尾蛇拿下93勝69敗，比去年多24勝，成長幅度僅次於雙城，且繼2011年後再闖季後賽，讓羅夫洛成為首年帶兵就獲獎的史上第8人，比下爭取衛冕的道奇羅伯斯、洛磯布雷克。

52歲羅夫洛建立球隊溝通文化，要大家互信、互愛，贏得球員的心，成隊史第3位最佳教頭，他有信心明年會更好，「我們球隊會更加團結。」