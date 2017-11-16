塞揚誰屬？美聯沒意外、國聯有懸念

國聯勝投王兼防禦率王克蕭問鼎生涯第4座塞揚獎。（資料照，歐新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟年度獎項陸續揭曉，象徵投手最高榮譽的塞揚獎、最大獎年度MVP，今、明天依序出爐。國聯塞揚是道奇克蕭、國民薛哲的互尬好戲，美聯可望由印地安人克魯伯勝出；美聯MVP幾乎篤定頒給太空人二壘手艾圖維，國聯有望由馬林魚全壘打、打點雙冠王史坦頓搶下。

大聯盟今年不僅開轟產量破紀錄，投手三振數也很可觀，塞揚獎入圍名單中，美聯包括克魯伯、紅襪塞爾、洋基塞維里諾，國聯有克蕭、薛哲、國民史崔斯柏格競逐，6人本季合繳1477K，所有對戰打者多達32.3%吞K。

美聯MVP 艾圖維勝券在握

扣除塞維里諾和小史，其餘4人共拿過6座塞揚獎，美媒也普遍看好這4強相爭，18勝4敗、防禦率2.31的克蕭是國聯勝投和防禦率王，問鼎生涯第4座塞揚；16勝6敗、防禦率2.51的薛哲以268K稱霸國聯，WHIP值0.902也最優，叩關蟬聯塞揚的史上第10人。

美聯無論塞揚或年度MVP，媒體一致看好前者由克魯伯榮膺，成為史上第18位至少2座塞揚獎的投手；後者壓倒性預測為艾圖維，他也是打擊、安打雙冠王。

可能會被馬林魚交易的史坦頓，則要挑戰隊史首位MVP，呼聲頗高，就看他能否擊敗響尾蛇主砲高德史密特、紅人強棒沃托。