韓左砲多 陳冠宇戰前特訓

陳冠宇昨牛棚練投50餘球，對於扛首戰對南韓先發，大致已有因應對策。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／東京報導〕亞洲職棒冠軍爭霸賽，台、日、韓3隊昨先後在東京巨蛋練球，地主日本今首戰南韓，台灣隊明天確定推出羅德好手陳冠宇先發迎戰南韓。

多投二縫線直球

陳冠宇昨牛棚練投50餘球，他說，情蒐報告顯示，南韓左打不少，也大致有因應對策，「因為對方左打者多，可能會多投二縫線直球製造滾地球，對左打效果較好，牛棚時也刻意多投幾顆二縫線直球，屆時就想辦法壓制他們。」

陳冠宇自認並非三振型投手，需仰賴隊友守備幫忙。談到投球節奏，陳冠宇今年一向把出手節奏拉快，但他坦言還要再拿捏，「可能因為太亢奮，牛棚時投球節奏很快，自己都沒發現，還是隊友提醒才知道，這兩天還要再調整。」

台灣隊總教練洪一中原本對球隊的攻擊能力較具信心，但熱身賽3場對羅德，發揮得不太順，這兩天儘量調整。至於首戰先發陳冠宇，今年在羅德多半是後援角色，屆時不會預設他的投球局數。

投手丘較高 投手適應中

台灣隊不少球員都是首度進入巨蛋打球，把握練球時適應場地，球員也互相提醒球的滾動速度稍快、投手下丘接球節奏等。投手王鴻程、林政賢就說，東京巨蛋的投手丘較高、較硬；外野手詹子賢則透露，前輩陽岱鋼有提醒他們，巨蛋在視覺上有些圓弧的感覺，全壘打牆前接球的感覺要再適應。