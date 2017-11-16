中國頂超賽 戴后、小天雙雙逆轉秀

周天成男單首輪苦戰75分鐘，逆轉晉級次輪。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球球后戴資穎昨在中國頂級超級系列賽女單首輪，以11：21、21：18、21：17險勝世界第9、中國19歲小將陳雨菲，今小戴與生涯未曾交手過的丹麥潔爾絲菲德在下午2點10分，將爭取8強門票。

中國頂級超級系列賽，戴資穎晉級次輪。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎此仗發揮並不理想，在決勝局還多次陷入落後，好在關鍵時刻總能化險為夷，不過，整場比賽花了62分鐘才過關，證明贏得並不輕鬆，她坦言，這場失誤過多，一度覺得自己可能會直落二落敗。

登上球后寶座快滿1年的戴資穎，今年在國際賽場表現出色，至今已贏得5座冠軍，並在8月台北世大運勇奪女單金牌，成為家喻戶曉的運動明星，而知名品牌夏普SHARP相中小戴的高人氣，昨宣布邀請她擔任2018年台灣的品牌代言人。

林丹爆冷首輪出局

台灣一哥周天成男單首輪苦戰75分鐘，以21：23、21：18、22：20擊敗地主黃宇翔；林祐賢21：13、21：12收拾日本坂井一將，兩位台灣好手將在今早10點上演內戰戲碼。男雙「雙李配」李洋／李哲輝日前在法國贏得合拍以來的首座超級系列賽冠軍，昨以21：16、21：15收拾泰國對手，晉級16強。

中國頂超賽昨展開首日會內賽，男單首輪爆出冷門，地主名將「超級丹」林丹以19：21、16：21不敵印尼20歲新星克里斯蒂。