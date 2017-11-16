奧會改選羅生門》體育署：提書面資料證明

體育署國際運動組長許秀玲表示，為釐清事實真相，會儘速邀集中華奧會與吳經國一起坐下來談。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕原定11月25日舉行的中華奧會第12屆委員選舉，因中華奧會與國際奧會執行委員吳經國向國際奧會（IOC）同一窗口詢問卻獲得不同答案，整起事件已變成羅生門，體育署將召集兩方坐下來講清楚，希望雙方能提出書面資料以茲證明。

將找吳經國、奧會講清楚

吳經國13日提出，在瑞士與IOC國家奧會關係部組織關係與治理組長波伊維（Jerome Poivey）充分說明國內體育改革方向與中華奧會選舉一事，獲得中華奧會改選需延期的答案；不過，中華奧會秘書長沈依婷昨表示，與波伊維電話聯繫後，IOC是支持如期完成選舉。

吳籲呼應改革 延明年改選

面對中華奧會、吳經國各說各話，體育署國際運動組長許秀玲表示，為釐清事實真相，會儘速邀集中華奧會與吳經國辦公室一起坐下來對談，希望雙方都提出書面證據，體育署一定尊重IOC的規定。

吳經國昨表示，中華奧會雖強調改選沒違法，但國體法規定各單項協會必須在明年2月底前完成改選，若中華奧會此時進行選舉，將剝奪新任理事長競選奧會執行委員、副主席及主席權利，不僅不符合國體法精神，還違反奧林匹克精神所強調的公平精神，他呼籲中華奧會為了達成國人對體育改革的期望，把選舉延至明年2月後進行。