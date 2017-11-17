台灣之光內戰！運動精英獎 戴資穎坐一望三

羽球球后戴資穎榮獲運動精英獎特別獎，還要挑戰第2座最佳女運動員獎。（Badminton Photo提供）

篤定獲特別獎 教練也入圍

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣體壇年度盛事體育運動精英獎頒獎典禮將在12月27日舉行，體育署昨公布本屆入圍及得獎名單，羽球世界球后戴資穎大豐收，不僅生涯首度榮膺特別獎殊榮，還入圍最佳女運動員、最佳運動精神，她的教練賴建誠也成為最佳教練候選人。

戴資穎在2011年獲得最佳新秀運動員、2015年贏得最佳女子運動員，去年她登上世界球后寶座，今年以秋風掃落葉之姿收下全英、馬來西亞、新加坡、法國等超級系列賽等級以上冠軍，也是首位在亞錦賽封后的台灣選手，8月更在台北世大運留住女單金牌，成功擊敗眾家好手成為特別獎得主。

體育署長林德福表示，終身成就獎頒給田徑協會理事長蔡辰威，僅討論3分鐘即拍板定案；特別獎因優秀運動員很多，讓參與投票的委員陷入激烈討論，花了50分鐘，才選出整年在國際賽表現出色的戴資穎。

男運動員獎 鄭兆村呼聲高

最佳男運動員入圍有羽球王子維、體操李智凱、網球莊吉生、田徑楊俊瀚與鄭兆村，都是今年世大運金牌得主，而鄭兆村在標槍項目以91公尺36奪金，並締造亞洲紀錄，奪獎呼聲最高。

最佳女運動員除了戴資穎，還有世大運女子舉重金牌郭婞淳及世大運滑輪溜冰金牌楊合貞、陳映竹、桌球好手鄭怡靜。

標槍選手鄭兆村在世大運締造亞洲紀錄，入圍運動精英獎男運動員獎。（資料照，記者林正堃攝）

郭婞淳在世大運舉破世界紀錄，入圍女運動員獎和運動精神獎。（資料照，記者劉信德攝）

兩位台灣之光戴資穎（右）和郭婞淳（左），在運動精英獎勢必有番激戰。（資料照，記者卓佳萍攝）