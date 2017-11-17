成台灣No.1！鄭怡靜一日4喜

鄭怡靜入圍國際桌總最佳女運動員獎，史上首位入圍年度最佳運動員的台灣球員。（資料照，記者王藝菘攝）

入圍國際桌總最佳女運動員

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一姐鄭怡靜昨四喜臨門，不但同時入圍國際桌總及國內運動精英獎年度最佳女運動員，晚間在瑞典公開賽又克服局數1：3落後，4：3逆轉中國女將李佳燚，昂首挺進女單16強。

上週德國公開賽斬獲亞軍的鄭怡靜／陳思羽，在女雙首輪也以3：1收拾平均年齡僅16歲的日本「Miyu組合」加藤美優／長崎美柚，連兩站打進8強。

國際桌總昨公布2017年球星頒獎典禮（ITTF Star Awards ）入圍名單，今年勇奪世錦賽混雙銀牌及女子世界杯銅牌的鄭怡靜，獲得最佳女運動員提名，也是史上首位入圍年度最佳運動員的台灣球員。

除了鄭怡靜外，獲提名角逐最佳女運動員的還包括今年世錦賽女單冠軍丁寧、世界杯冠軍朱雨玲及爆冷擊敗3名中國女將奪下亞錦賽后冠的17歲日本新星平野美宇。

最佳男運動員入圍名單則包括世錦賽冠軍馬龍、男子世界杯冠軍奧恰洛夫、世界杯亞軍德國老將波爾。今年捷克公開賽以14歲之齡締造世界巡迴賽最年輕冠軍紀錄的日本「怪物少年」張本智和，也首度入圍。

瑞典公開賽男單賽事，莊智淵首輪面對世界排名42的中國名將周雨，在局數3：2領先，第6局11：10聽牌下，錯失一記賽末點，終場3：4遭逆轉。