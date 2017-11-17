克魯伯2度奪塞揚 印隊首人

克魯伯拿下第2座塞揚獎，成為印地安人隊史首人。

（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟昨天宣布象徵投手最高榮譽的塞揚獎，印地安人隊史不曾有投手拿過2座塞揚獎，「沉默王牌」克魯伯首開紀錄，繼2014年後再奪美聯塞揚；相較於國聯塞揚得主薛哲的激動，他獲獎時受訪仍是招牌撲克臉，以「非常克魯伯」的方式迎接榮耀。

克魯伯在場上永遠看不出情緒，場下也沉穩安靜不愛笑，綽號「Klubot」便形容他像機器人。大聯盟MLB Network昨宣布他獲獎時，現場連線訪問依然一號表情，與興奮的薛哲反差極大；但離開鏡頭後，他抱著妻兒合照，臉上掛著家人專屬的笑容。

克魯伯成史上第19位至少2座塞揚入袋的投手，更是隊史第1人，他說：「2次獲獎都很有意義，我知道只有19人贏得2座以上的塞揚獎，真的很特別。」

31歲克魯伯本季因傷僅先發29場，仍繳出美聯最多的18勝（4敗）、全大聯盟最優的防禦率2.25、WHIP值0.869，單季265K也排第3，數據比2014年更出色，成為自2004、06年雙城「神之左手」山塔納後，二獲美聯塞揚的第1人。

克魯伯拿到壓倒性的28張第1名選票、2張第2，以積分204分出線，擊敗126分的紅襪塞爾，洋基塞維里諾則以73分排第3。