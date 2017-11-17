中職後勤好貼心 洪總︰比以前棒協好

台灣隊因為人手不足，打擊練習時只能同在一個打擊籠。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／東京報導〕新生代職棒球星組成的台灣隊今天在亞冠賽初登場，為了讓球員無後顧之憂專心備戰，中職後勤人員也全面動起來，台灣隊搭機出征開始，在球員抵達機場前，後勤就忙進忙出幫球員登記行李，儘可能服務球員，這點讓總教練洪一中大讚：「比以前棒協好非常多。」

亞冠賽總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）

投手陳禹勳就曾說，這次比賽幾天來，還沒自己拿過行李，都有工作人員服務。洪總說，過往國際賽時，球員很多事都要自己來，這次亞冠賽出發前，一到飯店房間，行李就已經擺好了。洪總說，中職後勤工作，要感謝賽務部副主任楊士霈，和宣推部主任劉東洋，「他們長期看到日本隊規格，也比較懂得球員需求。」

人手缺打擊擠一籠 凃壯勳連兩天餵球

不過，洪總也談到，日本隊和南韓隊練打時，都啟用兩個打擊籠，台灣隊因為餵球投手都要教練兼任，像體能教練凃壯勳就兼任餵球投手、牛棚蹲捕之責，「人力比較不夠，這點和國外相比還要加強。」

統一獅捕手出身的凃壯勳可說是這兩天台灣隊最忙碌的教練，一早練球前先帶操、球員練打時和打擊教練曾豪駒輪流餵球、還得幫忙牛棚蹲捕，昨他餵完球，手臂像投手一樣需要冰敷。凃壯勳說：「半年沒有連兩天這樣投，以前就秋訓跟春訓而已，其實不會累啦，就是幫忙一下球隊，人手不多就多做一點，也適時跟球員分享一些經驗。」