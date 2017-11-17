恩比德飆46分 湖人教頭也喊讚

七六人恩比德上演個人秀，飆進46分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕七六人恩比德昨在客場上演個人秀，全場20投14中，外加19次罰球命中16球，飆進46分、15籃板、7助攻和7阻攻，得分和阻攻都寫下生涯單場新高，率隊以115：109擊敗湖人。

2014年選秀探花恩比德，加盟NBA後1場未打就因傷手術連2季報銷，直到去年才走過傷痛陰霾，球團仍肯定他的潛力，季初以5年1.48億美元（約44.9億台幣）的天價合約綁人，成為球隊重建核心。

恩比德成為1973年以來首位單場46分，還能進帳15籃板、7助攻和7火鍋的球員，連湖人教頭華頓也盛讚，「必須要對恩比德脫帽致敬，全方位的表現，難以防守，連送他上罰球線，也無法阻止他得分。」

狀元西蒙斯繳出18分、10助攻和9籃板準大三元，但鋒芒完全被恩比德壓過，西蒙斯佩服地說，「他就像一隻野獸，每一場都持續進步。」恩比德前役對快艇才攻下32分，昨再度大爆發，率隊於客場之旅完成近9年來首次的「洛城」橫掃。

七六人近年積弱不振，2013年起連3季勝場數不超過19勝，2013-14球季曾吞下26連敗，締造難堪的隊史紀錄。上季稍見起色，拿下28勝，但仍居東部倒數第2。本季西蒙斯和恩比德健康出賽，球隊已拿下8勝6敗，暫居東部第5，也看到久違的季後賽曙光。