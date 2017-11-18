大聯盟年度MVP 艾圖維小霸王 史坦頓小幸運

168公分的艾圖維奪得美聯MVP。追平史上個頭最小紀錄。（資料照，法新社）

史坦頓以2分險勝紅人沃托，創下史上第3小差距。（資料照，法新社）

艾圖維平最矮紀錄

〔記者徐正揚／綜合報導〕小，是今年大聯盟年度MVP的特色，美聯由168公分的太空人二壘手艾圖維大勝201公分的洋基外野手賈吉，是繼1994年巴格威爾後隊史第2人，並追平史上個頭最小MVP紀錄；國聯由馬林魚外野手史坦頓榮膺隊史第1人，總分只贏紅人一壘手沃托2分，是史上第3小差距。

艾圖維今年締造打擊王2連霸、安打王4連霸，助太空人贏得隊史首座世界大賽冠軍，以30張第1名選票、總分405分大勝賈吉的2張、總分279分，「如果我能投票，我只會投賈吉，很驚訝他們宣布是我，感謝隊友與球迷，我要更提升自己去幫助球隊。」

艾圖維是21世紀大聯盟最矮球員，曾因個頭太小乏人問津，連太空人都差點不想簽他，但他一再用成績證明「身高不是問題」，成為繼1950年洋基游擊手里祖托、1952年運動家左投尚茲後，史上第3位身高168公分的年度MVP。

艾圖維指出，沒有規定非要180公分才能打棒球或成為好球員，不論高矮人人都有機會，是棒球偉大之處，也是他愛棒球的原因，獲選年度MVP讓他感到驕傲。

史坦頓以2分險勝

國聯競爭空前激烈，有6人拿到第1名選票但都不超過10張，史坦頓以302分險勝沃托的300分，是自1979年紅雀赫南德茲與海盜史塔格爾同分並列、1944年紅雀馬里昂與1947年洋基迪馬喬只贏1分後，史上第3小差距。

沃托指出，總分如此接近實在很酷，很難相信只差2分，「我不會失望，我們都在敗多勝少的球隊，也都打出很棒的球季」；史坦頓表示，得獎令人難以置信，感謝所有激勵他、協助他的人。