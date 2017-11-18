亞冠賽》「沒有打不敗的敵人」林政賢今抗日

林政賢今先發抗日，什麼都不想，只想按照自己節奏投球。（特派記者林正堃攝）

日本隊派出左投今永昇太先發，希望延續前天逆轉勝的氣勢。（特派記者林正堃攝）

對決日本左投今永昇太

〔特派記者林宥辰／東京報導〕亞冠賽1分惜敗南韓後，台灣隊賽後公布今天對日本的先發投手為富邦悍將左投林政賢，日本則交由橫濱隊年輕強投今永昇太先發，與原本媒體預測的「林樺慶VS.田口麗斗」都不同。

台灣隊總教練洪一中在賽後記者會上表示，本來就沒有預設林樺慶或林政賢先發，多方考量後，決定把今天比賽交給林政賢。

林政賢練球首日就投過牛棚，他說，第一次來到巨蛋球場投球，雖然很興奮，但首日還在適應投手丘，尤其室內牛棚區投手丘和外面高度不同，不過既然都要比賽了，要盡快適應。

林：按節奏對付日本打者

賽後被告知今天先發，林政賢則說，一直告訴自己不要因輸球影響隔天比賽，上場要盡全力拿下勝利，「不管日本隊打者多強，就按節奏對付每個打者，不用給自己壓力，也不要想結果，沒有設定要投幾局。」

洪總：打起精神、全力求勝

洪總說，日本隊的實力一向有目共睹，打擊、守備、速度都好，第4棒山川穗高尤其需要注意，打擊技巧和爆發力都是一流。但洪總也表示，有和選手說，雖然對南韓落敗，還是要打起精神，「沒有打不敗的敵人，我們會全力爭取勝利。」

日本隊昨稍早練球，當時今永昇太和田口麗斗兩位先發左投都有受訪，也都談到準備狀況。台韓賽後，日本宣布由今永昇太先發，今永說，前天比賽全隊都沒放棄，希望自己能將這股氣勢延續下去。