NBA》領先17分不夠「勇」 綠衫軍逆襲奪14連勝

布朗（右）收拾情緒上場，繳出單場22分、7籃板成績，為綠衫軍最佳。（路透）

最後1分鐘 厄文4罰全中超前

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克近期收下13連勝，昨碰上西部強權勇士，一度落後多達17分，易籃後綠衫軍急起直追，比賽最後1分鐘，在全場觀眾大喊MVP情況下，厄文穩穩罰進4球助隊超前，終場塞爾提克以92：88逆轉勇士，繼2010年後再度寫下14連勝。

灣區大軍在第1節取得10分領先，次節伊古達拉爆扣，助勇士一度領先多達17分，第3節後半，塞爾提克迎頭趕上，去年探花布朗單節拿下10分，率隊打出19：0攻勢扳平比數；決勝節雙方多次互換領先，倒數1分鐘厄文罰球線上連拿4分，助隊取得90：88領先，新秀塔圖姆再罰進2分添保險，終場塞爾提克以4分差擊敗勇士。

塞爾提克先發5人得分上雙，其中以布朗表現最為出色，攻下22分、7籃板，但賽前一天，他的摯友Trevin Steede自殺身亡，一度令他難過到不想出賽，「但和家人及母親談過後，他們鼓勵我上場。」布朗透露，Trevin Steede的母親賽前特地致電，讓他獲得鼓舞，決定收拾情緒，帶著好友的精神持續上場奮戰。綠衫軍哈佛德進帳18分、11籃板，厄文16分、6助攻，表現同樣關鍵。

化悲為力 布朗22分、7籃板

全聯盟進攻效率最佳的勇士，昨面對塞爾提克的強悍防守，全隊出現24次失誤，命中率也只有40.2%，拿下88分，是4巨頭同場出賽的最低得分紀錄；杜蘭特繳全隊最高24分，K.湯普森13分、7籃板，柯瑞手感冰冷、14投3中，僅拿9分。

勇士主帥柯爾認為，這場比賽對球隊有一定幫助，至少讓球員了解，比賽已不像上季一樣容易，會遇上防守強悍、有強烈身體對抗的球隊。