NBA》庫茲馬技壓球哥 將成湖人救世主？

庫茲馬。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕誰是後黑曼巴時代，湖人的救世主？原本呼聲極高的選秀榜眼「球哥」波爾表現不穩定，反而是同梯的庫茲馬打出驚奇，場均15.5分獲得關注，日前還與湖人傳奇布萊恩共進晚餐，獲得極高評價。

今年波爾在選秀會上以榜眼之姿加入湖人，外界也看好他能率領球隊起飛，開季至今，他雖締造最年輕大三元，超越詹姆斯紀錄，但表現仍不夠穩定，場均僅9分、命中率約3成，外線也未發揮、僅23%，助攻6.9、籃板6.6為較亮眼數據。

球哥表現不穩 主帥仍有信心

即便波爾表現不穩定，但湖人主帥華頓仍對他深具信心，「波爾是我們的先發控衛，別再跟我說要把他移到替補，目前我沒這個想法。」他透露，波爾近期特別加練投籃，期待找回應有水準；他也認為「球弟」里安傑羅在中國惹出偷竊事件，多少對波爾情緒產生影響。

「球哥」波爾。（資料照，法新社）

今年在第1輪第27順位被湖人選中的庫茲馬，反而締造驚奇表現，開季至今出賽15場，場均31.1分鐘可拿下15.5分、命中率5成，近3場比賽有2場得分破20。日前庫茲馬也證實，他在美國時間週二晚間曾與湖人前傳奇球星布萊恩共進晚餐，「我想和最棒的球員學習經驗，也有很多問題想請教布萊恩，能和他一起吃飯很酷。」

Kobe讚庫茲馬 身上有相同特質

此外，湖人總管培林卡透露，布萊恩對於這名菜鳥讚譽有加，認為庫茲馬身上有和他一樣的精神及領袖特質，未來大有可為。對於外界總愛用放大鏡檢視波爾，庫茲馬力挺隊友，直言名人堂球星在10年前的成績也差不多，假以時日波爾會變更好。