海碩盃女網賽》戈盧比克晉4強 對決「辛吉絲接班人」

瑞士好手戈盧比克刁鑽單手反拍壓制泰國勁敵康坎，挺進4強。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕前8大種子全軍覆沒後，總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽， 即將由遠道而來的「瑞士娘子軍」當家，篤定有人問鼎單打金盃！

身材瘦削的瑞士好手戈盧比克，挾著爆冷扳倒白俄羅斯頭號種子餘威，昨晚第11屆海碩盃乘勝追擊，刁鑽單手反拍壓制2014年仁川亞運女單銀牌的泰國勁敵康坎，最終挾7：6（7：1）、4：6、6：3險勝，率先搶下4強門票。

10歲改練單反 成致命武器

戈盧比克下個對手，正是「辛吉絲接班人」班西琪，這位芳齡20的天才同胞後輩，上週才在泰國華欣封后，馬不停蹄轉戰台北連戰皆捷，昨晚班西琪次盤趁著泰和蔓扭傷右腳踝，從3：5倒趕4局，總算以6：4、7：5強壓同梯自家人，今由戈、班上演「瑞士內戰」，決定週日決賽門票誰屬。至於另一組準決賽，則看英國布蘿迪對決荷蘭「左手劍」蘿絲。

25歲的戈盧比克，目前世界女單排名116，賽後她透露，單反打法在當今女網確實少見，卻與同樣單反聞名天下的同胞前輩費德爾無關，「不是因為崇拜他啦，我本來是雙手反拍。10歲時教練要求改，陣痛期迄今難忘，但事實證明，單反變成我的致命武器，真要感謝教練。」