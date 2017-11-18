台灣國際衝浪公開賽 世界冠軍參戰

台灣國際衝浪公開賽眾星雲集，包括我國好手鄭仲華（左起）、林子丞，以及長板世界冠軍詹森與英國冠軍貝克利。（VAST提供）

台將拚積分 放眼正規賽

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣國際衝浪公開賽將於23日在台東「衝浪聖地」金樽開戰，台灣長板好手鄭仲華、短板新星林子丞將力抗世界級選手，期望挾著地主優勢，站上世界舞台，也期盼能在2020東京奧運亮相。

台灣今年首度受世界衝浪聯盟（WSL）認證，成為巡迴賽其中一個分站，總獎金高達475.5萬台幣，冠軍亦可獲得1500積分，吸引包括兩屆WSL長板世界冠軍詹森和英國冠軍貝克利參戰，星光熠熠。

33歲的鄭仲華，衝浪已超過十年，每年都自費巡迴各地參戰，他表示，「巡迴賽在台灣舉行，當然要共襄盛舉，連兩年都在外卡賽以些微差距落敗，期盼今年在地主優勢的加持下，衝進正規賽。」

鄭仲華兼多份工作，包括物流、導遊和品牌經營，就為一圓衝浪夢，他坦言，「開銷真的很大，比賽報名費、機票和住宿都是大筆費用，但幸好老婆的支持，成為最佳後盾，讓我無後顧之憂繼續乘風破浪。」

衝浪首度進軍奧運，鄭仲華坦言，台灣的實力和國外有不小落差，鄰近的日本，很早就成立奧運培訓隊，歐美各國更有職業的衝浪選手，但台灣選手都是業餘，競爭力明顯不足。