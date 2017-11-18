亞冠賽》我1分「韓」恨 今抗日搶勝

台灣隊先發投手陳冠宇5.2局僅失1分，表現可圈可點。 （特派記者林正堃攝）

陳冠宇5.2局失1分

〔特派記者林宥辰／東京報導〕賽前最令人擔心的投手表現幾乎完美，引以為傲的打擊卻未能發揮，第1屆亞冠賽的台灣隊首戰就以0：1惜敗南韓，今天面對日本必須至少贏2分，才能闖進明天冠軍戰。

抵達日本前，台灣隊總教練洪一中就屢次談到擔心先發投手，且3場對羅德熱身賽，先發投手都沒投滿5局。不過，效力羅德的左投陳冠宇昨晚挺身而出，投出他自2010年亞運以來，在重大國際賽對南韓的最佳一役，5.2局僅失1分，可惜仍承擔敗戰。

陳冠宇賽後感謝隊友幫忙他挺過首局難關，也坦言自己狀況不差，最扼腕的是6局想投內角變化球但效果不佳，在保送4棒金河成後，又遭5棒李政厚擊出帶打點的三壘安打，「首局面對第一棒就被打安打，靠野手守備幫我度過難關，2局起就慢慢回穩。教練很早以前就跟我說首戰要先發，因此沒有太大壓力。覺得這場比賽有照賽前想的投球策略投，壘上有人時也不慌張，都有投到想要的位置。」

陳冠宇說，雖然他的任務可能在昨役後就告一段落，但仍會鼓勵隊友盡情享受比賽，「日本很強，但我們也不差，今天應該也會是精采比賽，希望隊友都能好好享受，把最好的經驗留下。」

打線遭林起映壓制

洪總也坦言，本來擔心的投手群整體表現堪稱完美，但打擊完全被壓制，「對方先發投手林起映投球姿勢怪異，國內較少見，臨場的各種球路都展現威力，台灣打者難抓打擊點。」

要爭冠至少贏日2分

台灣隊今天背水一戰，迎戰1勝在手的日本必須贏球，才能形成3隊戰績互咬；且因3隊戰績相同要比較對戰優質率（TQB），台灣隊必須至少贏日本隊2分，才能挺進冠軍戰。