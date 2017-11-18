中國羽球頂超賽》救回3賽末點 小戴仍輸「依」

戴資穎昨天在中國羽球頂超賽8強戰，不敵泰國名將依瑟儂。（Badminton Photo提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣「一哥」周天成、「一姊」世界球后戴資穎昨天在中國羽球頂超賽八強戰接力上陣，可惜兩人都敗下陣來，小天以17：21、14：21不敵現任球王丹麥好手安賽龍，小戴則鏖戰三局、56分鐘，終場以21：10、9：21、20：22不敵泰國名將依瑟儂。

羽球球后戴資穎（左）賽後與依瑟儂（右）合影。（取自戴資穎臉書）

決勝局戰至丟士才扼腕

戴資穎與依瑟儂連三站超級賽碰頭，前兩役各取一勝，昨天再度交手，兩人把戰局延長到決勝局，雙方使出渾身解數，伊瑟儂率先逼出賽末點，球后非省油的燈，化解3個危機，雙方戰成20：20丟士平手，但依瑟儂戰術奏效，祭出強勢攻擊，戴資穎反撲失利，八強止步。

兩人對戰紀錄又回到各持9勝平手，戴資穎下一站將轉往香港超級賽，以衛冕軍身分首輪面對泰國小將佐楚翁，這次籤表與依瑟儂不同側，最快四強才會交手。

周天成不敵球王安賽龍

周天成昨八強戰面對球王安賽龍，這是雙方今年第三次相遇，小天賽前對戰1勝7負居下風，昨天首局一度15：11領先，對方上演逆轉戲碼，回敬一波8：0攻勢，小天丟掉優勢，次局球王暖身完畢，開始掌握攻勢，小天最終無緣四強。

安賽龍四強戰將面對香港「一哥」伍家朗，伍家朗昨天以21：12、15：21、21：19擊敗大馬名將李宗偉。

中國站台將賽程已全部結束，下一站將轉往香港超級賽，周天成首輪將面對法國選手利弗德斯，男雙「雙李配」李洋／李哲輝將遭遇馬來西亞王耀新／陳蔚強。