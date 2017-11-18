LPGA封關戰 錢珮芸首輪領先

台灣女將錢珮芸昨在美國CME Group女子美巡錦標賽第1回合並列領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕新人賽季打到最後1場，台灣女將錢珮芸放心大膽地打出好成績，昨她在美國LPGA封關戰CME Group女子美巡錦標賽第1回合，打出66桿佳績，與澳洲的史密絲並列領先。

錢珮芸昨打下6個博蒂、無柏忌的66桿，完美繳卡，她表示，這回合木桿和鐵桿都打得很好，在果嶺上桿弟看的推桿路線跟她的判斷也很一致，讓她很有信心很果斷地推進洞裡。66桿是她在美國LPGA巡迴賽新人球季的次佳成績。7月中旬她曾在Marathon菁英賽第1回合，打出生涯最低桿紀錄的64桿，當時並列第2名。錢珮芸賽後說：「我還要更相信自己一點，這星期我的教練也來到佛羅里達州看比賽，我把上桿動作調整了一下，球打得更扎實。」

並列領先的史密絲，這回合打下1個老鷹、4個博蒂，今年賽季她的成績平平，只有兩場打進前10名，被淘汰4場。她表示，這回合一開始打得不是很順，但有幾個救Par推桿推得很好，而且手感能持續下去，然後就會有不錯的博蒂進帳。包括南韓朴城炫、紐西蘭高寶璟兩名前球后在內的5名好手，第1回合都打出67桿，以1桿之差並列第3。

同場出賽的台灣女將龔怡萍和徐薇淩，昨天都打出4個博蒂、2個柏忌的70桿，暫時並列18名。

CME Globe年度積分排名，在第1回合之後也有點變動，朴城炫躍居首席，湯普森第2，球后馮珊珊仍舊排第3，韓德森第4，柳蕭然變成第5。湯普森第1回合只打出71桿，暫時並列36名。柳蕭然72桿，並列45名。