中職第5隊 澳聯玩真的

林智勝（右）與蔣智賢（左）目前都在澳聯打拚，澳聯若成中職第5隊，兩人或許能從「冰風暴」解套。（資料照，記者廖耀東攝）

擬合資在台設公司 最快後年加入

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟喊了好幾年的第5隊，也許有機會在2019年付諸實現，只是這隊並非由台灣企業組隊加盟，而是來自澳洲棒球聯盟（ABL），屆時中職將是繼美國大聯盟後的第2個跨國職棒聯盟，也是第1個跨洲職棒聯盟。

澳聯執行長維爾（Cam Vale）月初拜會中職，不僅就未來雙邊合作議題進行討論，並詢問中職的新球隊加盟辦法，還將相關文件帶回研究可行性，據了解，澳聯著手評估在台灣藉由合資設立公司，最快於2019年組隊參與中職球季。

澳聯執行長維爾（左二）和秘書長佛斯特（右一）日前來台參觀中職明星賽。（資料照，中職聯盟提供）

發展目標轉向亞洲

澳聯於2010年在大聯盟出資75％、澳洲棒協自籌25％下，以6隊規模重新開打，雙方簽訂的5年合約於去年到期，在大聯盟不再挹注後，澳聯把發展目標轉向亞洲，除了開放亞洲球員加入聯賽，並陸續接觸中職與韓職，希望獲得亞洲資金組隊加入，把規模擴大為8隊。

澳聯與中職的發展都遇到一定的瓶頸，由於雙方賽季完全錯開，又有北美四大職業運動均為跨國聯盟的成功模式，加上職業運動球隊在台灣並非外國人禁止投資業別項目，在符合中職擴編球隊辦法有關球隊母企業「非台灣籍不得持有資本總額49％以上」之條件下，藉由合資在台灣設立公司將是澳聯參與中職球季的第一步。

前年元月大魯閣集團董事長謝國棟接受《琉球新報》採訪時，透露希望在沖繩組隊加盟中職，球員打算採取台灣、日本、洋將各1/3，雖然事後澄清僅是想法，球迷也覺得該集團只是在為要在沖繩興建運動複合商場炒新聞，卻為中職提供新的增隊方向。

中職規章並未界定所屬球隊是台灣或海外球隊，前會長趙守博早在2011年就提出「中職西進中國」構想，初期先把部分例行賽透過台商包場移往中國舉行，後期則由台商獨資或合資組隊加盟中職，礙於兩岸政經因素複雜皆無疾而終。