大聯盟獎揭曉！太空人掃6獎 艾圖維公認最佳

太空人隊奪得世界大賽冠軍，大聯盟獎也橫掃6獎。（資料照，法新社）

太空人隊韋蘭德（前排左二起）和艾圖維共同獲得大聯盟獎季後賽最佳球員。（資料照，法新社）

好友凱可：實至名歸

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年大聯盟獎（Esurance MLB Awards）得主昨揭曉，共15個票選獎項中，世界大賽冠軍太空人囊括6獎，成最大贏家；甫獲美聯年度MVP的二壘手艾圖維，又斬獲最佳球員，一整季大豐收，這是他歷經太空人百敗重建期後，從未想過的風光時刻。

大聯盟獎由球迷、媒體、退役選手、行政人員、數據統計單位聯合投票，代表人氣與實力兼具，少不了連2年奪美聯打擊、安打雙冠王的艾圖維，繼球員票選的年度最佳球員、美聯傑出球員等獎項後，昨又榮登各界公認的最佳球員。

太空人今年超風光，艾圖維和王牌凱可、工具人岡薩雷茲感觸特別深，因太空人2011年起經歷連3季百敗，輸不停的球季痛苦又漫長，凱可透露，他和好友艾圖維等人每天期盼例行賽最終日快來，賽季結束還忍不住感謝上帝，沒想到能一起拚到世界大賽，格外珍貴，也認為艾圖維抱回多項大獎都是實至名歸。

艾圖維示愛韋蘭德

艾圖維與9月才轉到太空人的強投韋蘭德，也火速變麻吉，常互相傾訴「愛意」。兩人都是隊史首冠功臣，昨也並列季後賽最佳球員，艾圖維開心地說：「謝謝隊友和球迷幫助我們贏得世界大賽，很榮幸能和韋蘭德共享獎項，因為我真的很愛他！」

太空人隊艾圖維（右）與韋蘭德（左）常互相傾訴「愛意」。（資料照，取自韋蘭德推特）