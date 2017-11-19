海碩盃女網賽》辛吉絲接班人爭后 迎戰荷蘭左手劍

班西琪（見圖）今將對上蘿絲，爭奪海碩盃單打冠軍。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「辛吉絲接班人」班西琪乘勝追擊，2017台北海碩女網公開賽再度贏得「瑞士內戰」，台北小巨蛋今下午約3點半，將與荷蘭「左手劍」蘿絲爭奪單打冠軍。

班西琪今將對上蘿絲（見圖），爭奪海碩盃單打冠軍。（記者張嘉明攝）

前晚班西琪才強壓20歲同梯泰和蔓，昨又強碰另位聯邦盃戰友戈盧比克，她臨場手感甚佳，掌控節奏攻勢兇猛，繼去年荷蘭交手獲勝後，再挾6：2、6：4出線，班西琪信心滿滿說：「季末接連出賽，卻沒想像中累，或許因為贏球吧，我確定還能再多撐一場。」

底線強抽球風 有別辛公主

班西琪成名甚早，自小接受辛吉絲母親莫莉托指導，6歲被譽為「天才少女」、但底線強抽球風，與技巧派「瑞士公主」有別，「我被叫慣了，卻不想當下一個辛吉絲。」芳齡20的班西琪解釋，雖然辛公主是偶像，也締造許多成就，但她更想做自己，「我眼前還有段漫長道路，只能一步步向前邁進。」

去年初班西琪最佳女單排名曾上衝至全球第7，卻飽受傷勢所苦，今年5月手腕動刀休兵4個月，又跌出百大外。所幸年輕就是本錢，「瑞士新希望」強勢復出，前站泰國華欣強壓謝淑薇封后，如今海碩盃又殺進決賽，有機會囊括背靠背金盃，她說：「還不能與2年前全盛時期相比，也無法每場都到達100%狀態，只能想辦法打得比對手好。」

外卡參賽的班西琪表示，連日激戰狀態反而提升，發球也越來越好，未曾與左手持拍的蘿絲交鋒，週六特地觀察對手出賽，「她表現出色，我會與教練研究戰術，若維持近來水準，我認為自己有機會拿下勝利。」