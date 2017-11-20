海碩盃女網賽》術後強勢回歸 班西琪「背靠背」奪冠

被視為辛吉絲接班人的瑞士女將班西琪，笑收海碩女網賽的單打金盃。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕兒時偶像辛吉絲退休趴前夕，被視為接班人的班西琪沒有漏氣，昨以7：6（7：3）、6：1強壓荷蘭女將蘿絲，首度訪台就贏得海碩女網賽單打金盃，也是她繼泰國華欣的「背靠背」冠軍。

排名可望進百 鎖定明年澳網

20歲的班西琪成名甚早，自小接受辛吉絲母親莫莉托指導，去年世界排名曾飆升至第7，被譽為「瑞士天才」。只是今年5月手腕開刀休兵3個多月，排名大幅滑落，所幸很快揮別傷勢，趕在季末強勢復出，前站打敗謝淑薇封后，轉戰海碩盃又笑捧金盃，世界排名可望從120來到98，提前鎖定明年澳網門票。

荷蘭「左手劍」蘿絲遭對手壓制，錯失金盃。（記者王藝菘攝）

「其實受傷後，我很沮喪，一度懷疑能否重返巔峰。」班西琪坦承，手術後2週積極復健，重返球場仍歷經輸球等低潮打擊，但她都咬緊牙關，從沒想過放棄，「我還年輕，只要肯拚總有機會！」

辛吉絲引退儀式 禮物先保密

班西琪也透露，週四將出席蘇黎世舉辦的辛吉絲引退式，並備妥神秘禮物送給前輩，「我等不及了！什麼東西不能講啦，如果她看到新聞，那就不叫驚喜。」

被視為辛吉絲接班人的瑞士女將班西琪，笑收海碩女網賽的單打金盃。（記者王藝菘攝）

班西琪此役強轟8記愛司，逼出11個破發點且4度得逞，儘管開賽5：2時，錯失3個盤末點，搶7找回手感仍拿下；次盤乘勝追擊，底線重抽壓制對手，直落二掄元。