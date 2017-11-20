日完封韓奪冠 「復仇戰」等4年後

亞冠賽日本隊奪冠，球員合力將監督稻葉篤紀高高拋起慶祝。 （特派記者林正堃攝）

王柏融、朱育賢 獲最佳10人

〔特派記者林宥辰／東京報導〕預賽殺入突破僵局制的日韓兩隊，昨冠軍賽再碰頭卻形成一面倒，南韓隊受制日本隊先發投手田口麗斗，全場僅敲出3支安打，日本隊則是火力全開有11支安打，終場7：0擊敗南韓，拿下首屆亞冠賽冠軍。

田口麗斗是巨人隊王牌左投，昨投7局6次三振、無保送，摘下勝投，也獲選大會最佳10人投手獎，台灣隊則有王柏融和朱育賢2人入選最佳10人獎。

前年12強冠軍戰，日本隊就是在東京巨蛋遭南韓隊逆轉，日本隊總教練稻葉篤紀坦言記得當時慘況，這場比賽記取教訓，「賽前就下定決心，能拿分的機會都不能放過，田口選手也表現很好。身為一個年輕總教練，自認還有很多沒掌握好的部分，很感謝選手們以自身能力幫忙彌補。」

亞冠賽籌辦宗旨在準備2020年東京奧運，此後每4年會舉辦一次，日本隊奪下首屆冠軍後，稻葉篤紀也談到，這次從選才組隊起就積極想要搶勝，也希望這批選手未來能繼續為國家隊效力。

台長打火力遭壓制

洪總點出問題

台灣隊預賽連續敗給南韓、日本，且兩場合計被三振26次，國內打得虎虎生風的長打火力完全受壓制。台灣隊總教練洪一中坦言，台灣隊打者打擊型態和日本隊打者有所差異，出棒軌跡大導致出棒時間長，判斷好壞球時間縮短，連帶影響選球能力。

想揮大棒 國際賽難適應

「台灣的球員普遍棒子握很長，每個都想揮大棒，因為國內只有4支球隊，猜得到球當然很好打，但出去國外就很難適應。」洪總表示，台灣職棒對戰組合單調而容易熟悉，每當國際賽選才困難，相較日本隊匯集12支球隊中年輕好手，這次台灣隊就只選進10位投手、先發僅3人，幸虧投手群表現反而較預期好。

日韓點名王柏融出色

台灣隊雖2戰皆敗，南韓隊總教練宣銅烈受訪時，仍點名兩位台灣隊選手表現出色，一是首戰面對南韓隊繳出好投的陳冠宇，再來就提到王柏融。宣銅烈說，王柏融能夠在中職打出4成以上打擊率，確實是好打者，加上他這次亞冠賽其實打得不錯，「相信他能在日職打出成績。」

台灣隊今返台，大多數球員也將結束漫長的球季。