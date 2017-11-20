第3節之王！ 勇士單節贏32分平紀錄

柯瑞在第3節貢獻20分，逆轉七六人奪勝。（法新社）

兩隊單節互飆47分 27年首見

〔記者卓佳萍／綜合報導〕衛冕軍勇士昨作客費城面對七六人，上半場打得像遊魂，次節一度落後24分，下半場找回身手，在「恐怖第3節」打出一波47：15強力反擊，柯瑞該節包辦20分，率領勇士以124：116力挽狂瀾，目前戰績12勝4敗。

勇士首節讓七六人狂得47分，也是隊史自1992年對拓荒者單節丟48分後，單節最多失分，帶著22分落後進入下半場。

本季在第3節經常有爆量演出的勇士，第3節拚出不可思議的猛烈攻勢，單節淨贏32分，追平聯盟自1954-55球季啟用進攻時間計時器以來，第3節最大分差紀錄。另外，2隊單節各有一次47分演出，也是27年來首見。

柯瑞第3節豪取20分，生涯第20度在單節得分破20，其中第3節就佔了12次，全場貢獻35分，杜蘭特挹注27分。

KD：不想輸七六人 怕恩比德噴垃圾話

勇士總教練柯爾表示，上半場球員沒有把心思放在場上，毫無競爭力，第2節雙位數落後時，柯爾罕見地連喊2次暫停。柯瑞坦言，因為暫停時他沒有聽進戰術，身為控球後衛，回到場上卻不知所措，真的很不應該。

神奇的第3節將功贖罪，柯瑞表示，那節真的很有趣，不知道到底如何主宰的，但確實一切都很瘋狂。杜蘭特則說，不想輸給七六人，否則恩比德又要在推特噴垃圾話了。

「推特王」恩比德昨攻下21分，七六人單週二度不敵勇士，恩比德認為，球隊並未記取教訓，未能守住勝利。