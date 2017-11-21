世界盃亞洲區資格賽》台灣男籃週五打澳 Q.戴維斯回歸

Q.戴維斯健康回歸台灣男籃。（資料照，記者廖振輝攝）

黃金世代3大將恐缺陣

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃週五晚間7點在台北和平籃球館迎來2019年世界盃亞洲區資格賽首戰，對手為今年亞洲盃冠軍澳洲，門票全數售罊；台灣隊面對強敵壓境，且「黃金世代」曾文鼎、田壘與楊敬敏出賽機率低，總教練周俊三昨在賽前記者會表示，上戰場就是全力以赴爭取勝利，至於外界關心的12人名單預計後天揭曉。

台灣隊此次與澳洲、菲律賓、日本同組，首階段共2戰，分別在主場迎戰澳洲，27日於客場遭遇菲律賓。目前僅澳洲12人名單出爐，不過，按規定參賽球隊只要在賽前公佈名單即可，也讓周俊三有時間考慮人選，他表示：「心中已有初步8至9人，剩餘人選將看近日球員狀況決定。」

台灣男籃週五迎戰澳洲，最終12人名單預計後天揭曉。（記者王藝菘攝）

周俊三：已確定8-9人名單

昨周俊三與助理教練帕克、桑茂森及顏行書都出席賽前記者會，而24人球員名單雖有21人到場，獨缺台灣籃壇「黃金世代」曾文鼎、田壘與楊敬敏，周俊三坦言，資深球員經驗好，有助於讓球隊戰力變得穩定，不過，眼前3人有傷在身，徵召成功機率確實較低，他會考量球員的身體狀況並不會勉強徵召。

扣除曾文鼎、田壘與楊敬敏及受傷的陳盈駿，都在中國打球的劉錚、周儀翔及胡瓏貿昨早首次參與球隊練球，周俊三透露，接下來約有5次練球，將趕緊進行整合，畢竟籃球屬於團隊運動，大家默契仍需培養。

澳洲8月強勢在亞洲盃稱王，此次資格賽未徵召任何NBA球星，實力仍不容小覷，而我國在亞洲盃慘輸澳洲40分，這次能否討回顏面？周俊三表示，亞洲盃少了Q.戴維斯坐鎮禁區，對球員影響很大，此次Q.戴維斯健康歸隊，起碼對上強敵時，子弟兵會較有信心。