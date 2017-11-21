世界盃亞洲區資格賽》戰澳當天生日 劉錚拒絕難堪

4名旅外球員齊聚，周儀翔（左一）和劉錚（右一）是台灣男籃進攻要角，左二起為胡瓏貿、陳盈駿。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃亞洲區籃球資格賽開戰在即，效力CBA台將陸續歸隊，台灣隊進攻「雙核心」劉錚和周儀翔都已做好準備，對澳洲之戰當天，正好是劉錚27歲生日，他將全力以赴，希望不要留下難堪回憶。

在「野獸」林志傑退休後，劉錚接下國家隊一哥的棒子，第一階段資格賽，主控陳盈駿傷退，曾文鼎和楊敬敏等多名昔日主力恐缺陣，劉錚壓力更加沉重。他坦言，「澳洲實力堅強，要扭轉身材劣勢，必須將節奏拉快，利用快速的轉換攻擊，增加贏球機會。」

兩度榮膺SBL年度最有價值球員的周儀翔，近年展現極佳的得分能力，但本季轉戰CBA陷入低潮，9戰場均僅繳出3.7分、1.7籃板和0.4助攻，完全不符選秀榜眼身價。他坦言，「得失心太重，有時太在意失誤或投不進，反而影響信心，越打越悶。」

返回國家隊重新出發，周儀翔轉換角色，找回昔日風采，他說，「隊友都是熟面孔，沒有磨合的問題，現在最重要的是盡快融入體系，把本分做好。」

台灣隊24日主場抗澳，隔日立刻飛到菲律賓備戰27日的大戰，劉錚認為：「我個人是還好，畢竟還年輕，但對球隊調整多少會有影響。」周儀翔則回應，「在CBA也是搭飛機或高鐵長征，很習慣了。」