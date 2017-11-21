累了不告了 吳經國辭拳總主席

吳經國昨宣布辭去國際拳總主席。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國際拳擊總會（AIBA）近來因內部權力鬥爭不斷，我國籍國際奧會執行委員兼國際拳總主席吳經國昨晚發表聲明，決定辭去拳總主席職務，因他對於長期權力鬥爭已感到累了。

AIBA和吳經國在聯合聲明中表示：「擔任國際拳擊總會主席11年，吳先生決定辭去這項職務。」

事實上，AIBA今年7月指控吳經國不當處理拳總財務，大動作要求停止他的主席職務，不過，吳經國請求瑞士法院裁決，又恢復主席職位；10月AIBA紀律委員會仍發聲明指出吳經國遭暫時停權，等於兩派人馬不斷起衝突，並多次鬧上國際法庭。

吳經國主席任期至明年11月期滿，他先前堅持要打官司，主要是為了證明自己清白，當AIBA內部確認他並無道德上瑕疵後，讓他萌生辭職念頭。

吳經國透露，過去幾個月內，頻繁上法庭真的累了，尤其沒人出來說公道話，更讓他覺得無力，且若持續打官司，對AIBA、拳擊形象都不好，為了拳擊未來著想，他才決定辭去主席。

將擔任名譽主席

AIBA主席將由副主席法希內利暫代，吳經國表示：「即便請辭主席職位，我仍會擔任AIBA名譽主席，這是AIBA內部對我過去所做貢獻的肯定。」