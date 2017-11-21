MVP加持 軟銀洋投沙法提「三冠王」

剛打完亞冠賽的源田壯亮（右）和京田陽太獲日職新人王。 （取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職昨舉行頒獎典禮，兩聯盟MVP和新人王都出爐，36歲的軟銀守護神沙法提完成「三冠王」壯舉，剛打完亞冠賽的源田壯亮和京田陽太，則是暌違21年的野手新人王組合。

沙法提今年奪下破日職救援紀錄的54次救援成功，又在日本大賽奪下MVP，再抱回洋聯MVP，可謂實至名歸。沙法提更是日職史上首位奪得「日本一」MVP、正力松太郎賞和洋聯MVP的外籍「三冠王」。

在央聯方面，廣島外野手丸佳浩則以出色的打擊表現獲獎，本季累計3成08打擊率、23轟、92分打點和171支安打，助廣島完成央聯二連霸。廣島老將新井貴浩是去年央聯MVP得主，丸佳浩也助廣島在此獎項連莊。

23歲的中日龍游擊手京田陽太和24歲的西武游擊手源田壯亮，則分獲央聯、洋聯新人王。兩人都入選剛落幕的亞冠賽日本隊，陳傑憲就對源田壯亮的腳程、守備和打擊技巧印象深刻，認為他在西武和秋山翔吾是最完美的前段棒次組合。

京田陽太本季出賽141場，繳出打擊率2成64、4轟、36打點和23次盜壘，獲選央聯新人王；源田壯亮則全勤出賽143場，繳出打擊率2成70、3轟、57打點和37次盜壘。兩人也是繼1996年的火腿金子誠、巨人仁志敏久後，兩聯盟都由野手獲選新人王。