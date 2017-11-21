中職備戰東奧 擬找南韓隊登台

中職有意願邀請南韓國家隊來台打交流賽。（資料照）

〔記者徐正揚／桃園機場報導〕日本國家隊剛打完亞冠賽，立刻宣布明年找澳洲國家隊打交流賽，中職會長吳志揚認為，日本很積極在為重返奧運做準備，中職也有意願比照，計畫邀請南韓國家隊來台打交流賽。

王柏融（資料照）

吳志揚指出，亞冠賽名義上派國家隊參加，球員實際上有年齡限制，層級與全國家隊不同，日本是2020奧運主辦國，準備動作比任何國家都積極，鑑於奧運國家隊必然以職棒球員為主體，中職考慮比照，邀請南韓隊來台打交流賽。

「南韓其實也在準備，我們應該會跟他們聯絡看看，有些可以先做的不能落後日、韓太多；從亞冠賽來看，我們最要加強的是投手，找人家來打交流賽，可以多累積經驗。」吳志揚說。

日職今年季前為備戰經典賽，邀請中職聯隊3月赴日打2場交流賽，明年改邀澳洲國家隊，於3月3日、4日在名古屋巨蛋、大阪京瓷巨蛋各打1場比賽。

卡位後年奧運資格賽

中職聯隊總教練洪一中表示，亞冠賽成績雖不理想，這批年輕球員很努力且很有企圖心，學到很多能再進步的地方，希望他們針對缺失努力補強，畢竟他們未來仍是國家隊主力，只要對2019年奧運資格賽有幫助，打亞冠賽就很值得。

這次日韓亞冠賽的總教練稻葉篤紀和宣銅烈也都是新接國家隊，並放眼2020東京奧運。東京奧運棒球項目的細節尚未定案，6個參賽名額扣除主辦國日本，將是美洲區2個、歐洲與非洲區1個、亞洲與大洋洲區1個、世界區1個，各由泛美運動會棒球項目、歐非區奧運資格賽、亞太區奧運資格賽、2019年世界12強賽產生。在亞洲名額有限下，台灣若要闖進東京奧運，南韓勢必是最主要的競爭對手。

南韓是主要競爭對手

世界棒壘總會9月已宣布，下一屆世界12強賽，也就是2020年東京奧運資格賽，將於2019年11月舉行，6強複賽和決賽都在日本，至於預賽分組和地點尚未敲定。