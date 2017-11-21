首度入圍年終賽 迪米特洛夫就摘冠

保加利亞名將迪米特洛夫生涯首度入圍年終決賽，就一舉抱回金盃。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕網壇壓軸戰ATP年終賽昨落幕，世界排名第6的保加利亞名將迪米特洛夫締造大驚奇，決賽再以7：5、4：6、6：3擊敗比利時高芬，生涯首度入圍年終決賽，就一舉抱回金盃，進帳254.9萬美元（約7900萬台幣），世界排名也將爬升至生涯新高的第3。

迪米特洛夫拿下生涯第8冠，也是最重要的一冠，過去他曾被譽為費德爾的接班人，但自2009年首度征戰大滿貫開始，四大賽最多僅殺進4強，始終與大賽冠軍無緣，昨頂住壓力，費時2小時31分鐘力克對手，成為19年來，首度生涯第一次打年終賽就稱王的球員。

迪米特洛夫生涯4度和高芬過招，取得3勝優勢，但高芬前役爆冷擊敗費德爾，氣勢正旺，兩人首盤形成拉鋸戰，高芬取得3：1領先，但迪米特洛夫立刻穩住陣腳，在第8局和12局關鍵破發，先下一城。

次盤高芬積極反撲，利用迪米特洛夫失誤過多，突破3平的僵局，以6：4扳平戰局，總計此盤高芬送出7次愛司，強勢發球成為致勝武器。第三盤，迪米特洛夫利用拿手的反拍回擊突圍，最終在第6局關鍵破發，奠定勝基。

賽後迪米特洛夫喜極而泣，他表示，「年終賽的機會並非年年都有，曾經我的世界排名一度落到40名之後，但經歷低潮，才知道自己的不足，再努力一步步向上爬升，未來仍渴望一座大滿貫冠軍，這是我明年的目標。」