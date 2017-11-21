「球哥」2度大三元 跟詹皇「一樣大」

「球哥」波爾（右）僅花17場比賽，就寫下二度大三元紀錄。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕備受期待的湖人榜眼「球哥」波爾，開季至今因表現不穩定，屢遭球迷質疑，日前他自行加練，也理髮展現決心，昨與金塊一戰繳出大三元，助隊以127：109終止2連敗。

湖人此役團隊命中率達53%，全場領先金塊，終場以18分差獲勝，替補上陣的藍道攻下24分、7籃板、5助攻表現亮眼。

波爾繳出11分、11助攻、16籃板，締造生涯第2度大三元，花了17場比賽寫下紀錄，排在NBA史上第6名，巧合的是，他與詹姆斯同樣在20歲又23天拿下個人的第2次大三元。此役成功抓下16個籃板，波爾認為這對他的進攻產生幫助，主帥華頓也稱讚他的表現，「波爾即便不得分，也能夠搶籃板或送出助攻來幫助球隊。」

球爸「不領情」 川普氣炸

先前「球弟」里安傑羅捲入偷竊風波，可能面臨10年的牢獄之災，所幸近期訪中的美國總統川普即刻救援，向中國主席習近平求情，才讓他們逃過一劫。「球爸」拉瓦波爾事後卻在受訪時稱，這一切根本沒什麼，讓川普氣炸，昨在推特上發文反擊，「里安傑羅的父親竟不接受我為他兒子做的事，說偷東西根本沒什麼，我真該讓他們留在那裡坐牢。」

波爾一家人頻頻登上媒體版面，華頓表示，很心疼子弟兵需承受這些壓力，「他（波爾）才20歲，我們現在要做的就是讓他知道，我們支持且信任他。」