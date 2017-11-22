王建民週日返台 傳承「魔法棒球」

王建民（右）經過棒球「魔法學校」特訓，受益良多。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕沉寂1年沒有球隊後，王建民即將返台投入28日開始的中職投手訓練營，也幫忙將去年助他重返大聯盟的渥爾佛斯棒球學校系統引進台灣；至於外界關心的未來動向，王建民則尚未做出退休或繼續投球的決定。

王建民將返台投入28日開始的中職投手訓練營。（資料照，記者郭羿婕攝）

投入中職投手訓練營

王建民預定26日返台，和往年不一樣的是，他要求經紀公司不要安排媒體接機。經紀人張嘉元表示，「建民這次是和棒球學校的教練一起回來，並未帶著家人，他是專程回來參加投手訓練營，很希望可以將這套系統傳承下去。」

苦等不到合約 下一步未定

前年底在棒球學校的改造下，37歲的王建民不但球速回升，去年更在皇家奇蹟重返大聯盟，繳出6勝0敗、防禦率4.22成績。儘管今年苦等不到合約，王建民仍保有想繼續投球的心態，「建民也知道外界很關心他的動向，但不管是繼續投球或退休，他還沒有做出最後決定，我們則尊重他的想法。」張嘉元說。

所謂魔法 是苦練系統

不過王建民對於傳承棒球學校系統給台灣棒壇的心意相當堅定，他也想讓台灣的基層棒球了解棒球學校其實沒有「魔法」，是一套需要苦練且有系統的教學方式。

有了王建民的號召，中職在9月初開放報名後，教練和投手營共120個名額很快就額滿，中職4隊的本土投手教練及陽建福等資深投手都報名參加。

中職秘書長馮勝賢則說，「王建民這一整年雖然沒有球隊，但他還是很努力地在棒球學校訓練，也為了將這套系統引進台灣而準備，因為他知道這對台灣投手的素質絕對可以有所提升。」馮勝賢希望投手營只是開端，未來能將有資質的投手送往美國訓練。

王建民這次待在台灣的時間不長，在耶誕節之前就會返美，而他除了投手營之外，還預定出席12月11至14日的NIKE訓練營，「只要是參與和棒球有關的活動，建民都很開心。」張嘉元說。