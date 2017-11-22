搶報「投手營」 恰恰最大亮點

彭政閔希望藉由渥爾佛斯棒球學校教練的經驗傳授，充實自己。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕渥爾佛斯棒球學校因王建民而聲名大噪，還獲得「魔法學校」別稱，如今這套系統的神秘面紗即將在台揭曉，不只投手好奇，就連「恰恰」彭政閔都已報名，想要一窺究竟。

投手營額滿 明星學員不少

早在5月底中職秘書長馮勝賢確定要將棒球學校引進台灣後，就引起各方關注，像獅隊投手教練鄭博壬當時就說，他絕對願意付費參加，也希望其他投手去學。如今鄭博壬和獅隊投手陽建福、傅于剛等人，也都成為訓練營的「學員」。

恰恰為教練路先「打底」

只是報名名單中的最大亮點，卻不是投手，而是中信兄弟的看板打者彭政閔。「我只是想多學一些東西，就是這麼單純的想法。」彭政閔昨天表示，「既然有機會就多學，也可以增加一些知識。」

彭政閔今年初和中信簽下2年球員、4年教練的6年基本總額3600萬元複數年合約，至少明年球季，他仍是球員身分。但彭政閔也為未來的教練之路「打底」，希望能夠充實自己，多方增加知識。

至於中職在明年元月初舉辦的打擊訓練營，彭政閔則未報名參加，因為那套系統就是他年初赴芝加哥所學，「我已經大致了解系統的操作方式，後來回台灣之後，我也有照教練的訓練菜單來做。」

彭政閔還透露，他也考慮舉辦類似的訓練營，目前仍在規劃中，希望能將所學傳承下去。