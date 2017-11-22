郭阜林當打擊助教 先飛美「複習」

郭阜林明年將擔任中職打擊訓練營助教，下月先行赴芝加哥進修。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年底赴美進修，統一獅打者郭阜林在結束亞冠賽之後，已排定下個月再飛芝加哥一趟，「我知道美國教練明年初會來台灣，但我還是想回去『複習』一下。」郭阜林也將擔任明年元月中職打擊訓練營的助教。

明年中職打擊營 聘萊恩授課

中職下週將開辦投手訓練營，明年元月初還有打擊營將登場，會邀請「Fastball USA」棒球學校創辦人萊恩（Mike Ryan）來台授課。郭阜林去年底就去上過萊恩的課，後來包括高志綱、彭政閔也都去拜師。

「Mike會以大聯盟打者哈波、邦斯等人為範例，強調下半身的運用，將力量發揮到最大。」郭阜林還說教練的兒子來台打過U12世界盃，「看他兒子揮棒的軌道和使用力量的方式，都跟哈波超像的。」

不少人認為郭阜林在今年下半季打擊有「開竅」的感覺，他則表示，「應該是說掌握度變好。」他認為萊恩的教法有一定幫助，「換一個環境練習，對我來說很重要，也有助於心靈放鬆。」

郭阜林嚐過「改造」好處

雖然萊恩明年初就要來台，郭阜林也要去當助教，但他仍決定下個月再花9天時間去芝加哥進修，「就當做投資自己。」

郭阜林還想再挑戰那裡的打擊測速器，「大聯盟有機器測量揮棒的速度，Mike告訴我大聯盟打者平均速度是105哩，我那時最快只打到98哩，想再去挑戰一下。」郭阜林解釋，打出去的速度越快，就越容易形成安打。