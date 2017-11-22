進40人名單 張育成「大」有可為

旅美好手張育成進入印地安人40人名單。 （資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國職棒今年決定40人名單的最後期限於昨天截止，印地安人決定把台灣球員張育成放入40人名單，避免他在下個月的冬季會議被別隊以「規則五選秀」挑走，明年球季將參加大聯盟春訓，隨時有機會升上大聯盟。

張育成現年22歲，因為臂力優異，游擊與三壘都能守，今年首次升上2A，出賽126場、打擊率2成20、全壘打24發、打點66分，還入選2A明星賽，在印地安人農場新秀排名，被《MLB Pipeline》評為第4名、被《Baseball America》評為第5名。

美國媒體認為，印地安人調整40人名單後，張育成是農場排名最高球員，有機會入選大聯盟百大新秀，球團保護他並不意外，明年可能從3A出發；胡智為去年季後被光芒放入40人名單，今年從3A升上大聯盟。

張育成預計明天舉行記者會分享赴美心得，他昨天透過經紀公司表示，很開心能進入40人名單，畢竟努力了這麼久，接下來就要全力為進入大聯盟25人名單努力。

「規則五選秀」於每年冬季會議最後1天舉行，簽約時滿19歲並打滿4個球季，或簽約時未滿19歲但打滿5個球季，仍未進入40人名單的小聯盟球員都符合資格，王維中於2013年季後藉此轉入釀酒人，隔年直升大聯盟。

李振昌成自由球員

動向未定

今年效力洛磯3A的李振昌，季後成為自由球員，目前他在台灣自主訓練，明年動向還不確定，經紀公司表示，還有國外球隊對他提出合約，留在國內發展也是選項之一。