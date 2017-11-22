世界盃亞洲區資格賽》我首戰「澳」客 首要保衛禁區

台灣隊模擬澳洲「長人陣」，Q.戴維斯（右）和陳冠全（左）在禁區對抗。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃亞洲區資格賽，台灣隊24日將於主場首戰強敵澳洲，球隊積極練兵，助理教練帕克也協助操演，模擬澳洲的「長人陣」做出對策，總教練周俊三表示，相較與亞洲盃的陣容，台灣本次增加Q.戴維斯、蔡文誠和陳冠全，禁區戰力升級，有更多籌碼能和澳洲對抗。

台澳兩隊在8月亞洲盃交鋒，台灣慘敗40分，其中禁區被打爆，成為輸球主因，總計前役籃板球輸了20顆，禁區得分18：62被痛擊，還發生多達25次失誤，周俊三強調，球隊必須針對上次的缺失做修正，帕克也說，降低失誤是當務之急。

「大房東」曾文鼎缺席資格賽，Q.戴維斯、周柏臣和周伯勳將聯手捍衛禁區，Q.戴維斯在瓊斯盃期間因椎間盤突出動刀，休養近半年後復出，他表示，「身體尚未完全恢復，但仍會全力以赴帶領年輕球員拚戰。」

全員協防、衝搶籃板

談到如何鞏固籃板、防守禁區，Q.戴維斯則強調，「並非個人對抗澳洲，我們有團隊做後盾，利用協防和全員衝搶籃板的拚戰精神來彌補劣勢。」

周柏臣在SBL被賦予防守洋將的重任，上季多次鎮守226公分的「印度姚明」布拉，汲取許多經驗，他表示，「澳洲球員可能沒有布拉高，但更靈活，我們必須阻斷對手的傳球路線，不能讓他們輕鬆在禁區接到球。」

亞洲盃澳洲利用身材優勢，祭出全場壓迫，導致台灣隊大量失誤，周伯勳表示，「澳洲攻守都很有經驗，尤其小前鋒都有190公分以上的身高，我們必須利用快速的攻守轉換和區域防守與對方一搏。」